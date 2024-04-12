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(Пироженко / Пирожков /) Анна Дмитриевна

Место рождения

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

19.07.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1899

Отец: Пироженко / Пирожков / Дмитрий Андреевич

Мать: Пироженко Анна Ивановна

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1899г.лист-176,зап.-94,ГАВО,Ф - И331-9-9
Крещение
20.07.1899
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозовка - Григорий Андреевич Пироженко,Анна Ивановна Шереметьева и Пелагея Трофимовна Былая
Смерть
Неизвестно
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