Облезов Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Облезов Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Невтякова Агрипина Петровна

Рождение ребёнка
14.04.1902

Сын: Облезов Семён Михаилович

Мать ребёнка: Невтякова Агрипина Петровна

Рождение ребёнка
15.11.1903

Дочь: Облезова Екатерина Михаиловна

Мать ребёнка: Невтякова Агрипина Петровна

Смерть
Неизвестно

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