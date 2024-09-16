Облезов Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.04.1902
Мать ребёнка: Невтякова Агрипина Петровна
Рождение ребёнка
15.11.1903
Дочь: Облезова Екатерина Михаиловна
Мать ребёнка: Невтякова Агрипина Петровна
Смерть
Неизвестно