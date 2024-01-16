Лисица Анастасия Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисица Анастасия Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898

Отец: Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Лисица (lisitsa) Василий Иванович (Vasiliy Ivanovich)

Отец ребёнка: Лисица (lisitsa) Иван (Ivan)

Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисица (lisitsa) Иван (Ivan)

Смерть
Неизвестно
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