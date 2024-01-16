Лисица Анастасия Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1898
Отец: Моисей
Рождение ребёнка
1918
Сын: Лисица (lisitsa) Василий Иванович (Vasiliy Ivanovich)
Отец ребёнка: Лисица (lisitsa) Иван (Ivan)
Алексеевка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно