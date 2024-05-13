Ребинина Мария Ивановна 1802 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребинина Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребинин Андрей Ильич

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Ребинин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Ребинин Андрей Ильич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Ребинина) Едокия Андреевна

Отец ребёнка: Ребинин Андрей Ильич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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