Ребинина Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ребинин Андрей Ильич
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Ребинин Андрей Ильич
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Ребинина) Едокия Андреевна
Отец ребёнка: Ребинин Андрей Ильич
Смерть
Неизвестно