Fleischmann Johann Adam Philipp
Место рожденияИжорская колония
Дата рожденияВычислено 1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821
Отец: Fleischmann Peter
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.06.1851
Сын: Fleischmann Peter
Мать ребёнка: Fleischmann (Gehr) Sophia
Рождение ребёнка
04.12.1859
Сын: Fleischmann Georg
Мать ребёнка: Fleischmann (Gehr) Sophia
Смерть
Неизвестно