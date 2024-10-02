Fleischmann Johann Adam Philipp — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиFleischmann Johann Adam Philipp

Fleischmann Johann Adam Philipp

Место рождения

Ижорская колония

Дата рождения

Вычислено 1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1821

Отец: Fleischmann Peter

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.06.1851

Сын: Fleischmann Peter

Мать ребёнка: Fleischmann (Gehr) Sophia

Рождение ребёнка
04.12.1859

Сын: Fleischmann Georg

Мать ребёнка: Fleischmann (Gehr) Sophia

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.