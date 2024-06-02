Каликина Имя Отчество — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каликина Имя Отчество

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

С 1890 по 1891

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каликин Архипп Викулович

Рождение ребёнка
Около 1879

Дочь: (Каликина) Синклитинья (Синклитикия) Архипповна

Отец ребёнка: Каликин Архипп Викулович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Каликин Евгений Архиппович

Отец ребёнка: Каликин Архипп Викулович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1887

Сын: Каликин Николай Архиппович

Отец ребёнка: Каликин Архипп Викулович

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
С 1890 по 1891
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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