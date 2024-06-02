Каликина Имя Отчество
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиС 1890 по 1891
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1879
Дочь: (Каликина) Синклитинья (Синклитикия) Архипповна
Отец ребёнка: Каликин Архипп Викулович
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Каликин Евгений Архиппович
Отец ребёнка: Каликин Архипп Викулович
Рождение ребёнка
Около 1887
Сын: Каликин Николай Архиппович
Отец ребёнка: Каликин Архипп Викулович
Смерть
С 1890 по 1891