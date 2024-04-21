Пелагея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782 или 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 или 1783 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 или 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Дорофеев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1806 ст.

Дочь: Федора Андреева

Отец ребёнка: Андрей Дорофеев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1809 или 1811 ст.

Сын: Тит Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дорофеев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1811 ст.

Сын: Созонт Андреев

Отец ребёнка: Андрей Дорофеев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1814 или 1815 ст.

Дочь: Аксинья Андреева

Отец ребёнка: Андрей Дорофеев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1821 ст.

Дочь: Матрена Андреева

Отец ребёнка: Андрей Дорофеев

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно

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