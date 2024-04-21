Пелагея
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782 или 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782 или 1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Дорофеев
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1806 ст.
Дочь: Федора Андреева
Отец ребёнка: Андрей Дорофеев
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1809 или 1811 ст.
Сын: Тит Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дорофеев
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1811 ст.
Сын: Созонт Андреев
Отец ребёнка: Андрей Дорофеев
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1814 или 1815 ст.
Дочь: Аксинья Андреева
Отец ребёнка: Андрей Дорофеев
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1821 ст.
Дочь: Матрена Андреева
Отец ребёнка: Андрей Дорофеев
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно