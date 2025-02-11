(Нораева) Анисья Семёнова
женский, родилась 20.12.1876, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецНораев Семён Ильин1853 г.р.
МатьНораева Мария Константинова1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1876
Отец: Нораев Семён Ильин
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
22.12.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно