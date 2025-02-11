(Нораева) Анисья Семёнова 20.12.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

(Нораева) Анисья Семёнова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 20.12.1876, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Нораев Семён Ильин1853 г.р.
Мать
Нораева Мария Константинова1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1876

Отец: Нораев Семён Ильин

Мать: Нораева Мария Константинова

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
22.12.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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