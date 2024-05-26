Логинова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогинова Ксения

Логинова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беспалова (Логинова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Логинов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Логинов Николай

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.