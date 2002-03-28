Чайковский Евгений Борисович 29.06.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чайковский Евгений Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1934

Дата смерти

28.03.2002

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1934

Отец: Чайковский Борис

Мать: Чайковская (Калючиц) Анна

Рождение ребёнка
12.07.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чайковская (Некрашевич) Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чайковская (Некрашевич) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чайковская (Некрашевич) Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чайковская (Некрашевич) Анна Петровна

Криваль, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
22.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чайковская (Некрашевич) Анна Петровна

Криваль, Солигорский район, Минская область
Рождение ребёнка
10.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чайковская (Некрашевич) Анна Петровна

Рождение ребёнка
18.05.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чайковская (Некрашевич) Анна Петровна

Рождение ребёнка
19.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чайковская (Некрашевич) Анна Петровна

Смерть
28.03.2002

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