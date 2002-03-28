Чайковский Евгений Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1934
Дата смерти28.03.2002
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1934
Отец: Чайковский Борис
Рождение ребёнка
12.07.?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1953
Рождение ребёнка
22.09.1957
Рождение ребёнка
10.08.1960
Рождение ребёнка
18.05.1965
Рождение ребёнка
19.05.1966
Смерть
28.03.2002