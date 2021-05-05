Суханова (Лысцева) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1928
Дочь: Ершова (Суханова) Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Суханов Николай Васильевич
Долгопелиха, Метлинская волость, Сольвычегодский уезд
Смерть
Неизвестно