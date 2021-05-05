Суханова (Лысцева) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Лысцева) Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Николай Васильевич

Рождение ребёнка
09.02.1928

Дочь: Ершова (Суханова) Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Суханов Николай Васильевич

Долгопелиха, Метлинская волость, Сольвычегодский уезд
Смерть
Неизвестно

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