Суханов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Суханов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.02.1928
Дочь: Ершова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Суханова Анна Александровна
Долгопелиха, Метлинская волость, Сольвычегодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1938
Котлас, Котлас, Архангельская область