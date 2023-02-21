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Суханов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Суханов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.02.1928

Дочь: Ершова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Суханова Анна Александровна

Долгопелиха, Метлинская волость, Сольвычегодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Суханова Анна Александровна

Смерть
1938
Котлас, Котлас, Архангельская область
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