Протасов Афанасий Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1715
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Алексеева
Место жительства
Неизвестно
Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1741
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1745
Сын: Протасов Феофилакт Афанасьев
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1749
Сын: Протасов Кузьма Афанасьев
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Екатерина Алексеева
Смерть
Неизвестно