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Протасов Афанасий Михайлов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1715

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Алексеева

Место жительства
Неизвестно
Подмонастырская Слобода, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
1741

Сын: Протасов Иван Афанасьев

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
1745

Сын: Протасов Феофилакт Афанасьев

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
1749

Сын: Протасов Кузьма Афанасьев

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
1753

Сын: Протасов Архип Афанасьев

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Рождение ребёнка
1755

Сын: Протасов Игнат Афанасьев

Мать ребёнка: Екатерина Алексеева

Смерть
Неизвестно

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