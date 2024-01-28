Соловьев Павел Назарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.02.1992
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Назаров Назар ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Анна Павловна
Мать ребёнка: Соловьева Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1952
Сын: Соловьев Александр Павлович
Мать ребёнка: Соловьева Мария Александровна
Смерть
27.02.1992