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Соловьев Павел Назарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.02.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Назаров Назар ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Анна Павловна

Мать ребёнка: Соловьева Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Мария Александровна

Рождение ребёнка
10.11.1952

Сын: Соловьев Александр Павлович

Мать ребёнка: Соловьева Мария Александровна

Смерть
27.02.1992

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