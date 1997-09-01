Соловьева Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.09.1997

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Анна Павловна

Отец ребёнка: Соловьев Павел Назарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Павел Назарович

Рождение ребёнка
10.11.1952

Сын: Соловьев Александр Павлович

Отец ребёнка: Соловьев Павел Назарович

Смерть
?.09.1997

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