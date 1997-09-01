Соловьева Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.09.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соловьева Анна Павловна
Отец ребёнка: Соловьев Павел Назарович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1952
Сын: Соловьев Александр Павлович
Отец ребёнка: Соловьев Павел Назарович
Смерть
?.09.1997