Павел Артемьев 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Павел Артемьев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1839, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Артемий Трофимов1809 г.р.
Мать
Матрёна Матвеева1816 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Антон Павлов1870 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Артемий Трофимов

Мать: Матрёна Матвеева

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
1850
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Место жительства
1858
Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

10

Рождение ребёнка
1870

Сын: Антон Павлов

Мать ребёнка: ?

Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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