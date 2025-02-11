Павел Артемьев
мужской, родился 1839, Славкино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАртемий Трофимов1809 г.р.
МатьМатрёна Матвеева1816 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Антон Павлов1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Артемий Трофимов
Мать: Матрёна Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
1870
Сын: Антон Павлов
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно