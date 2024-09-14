Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Князевский Михаил

Мать: Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуб Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Зуб Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуб Василий Михайлович

Отец ребёнка: Зуб Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зуб Нина Михайловна

Отец ребёнка: Зуб Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуб Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Зуб Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зуб Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Зуб Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зуб Михаил Васильевич

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