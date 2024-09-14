Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Князевский Михаил
Мать: Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуб Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Зуб Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зуб Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зуб Нина Михайловна
Отец ребёнка: Зуб Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зуб Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зуб Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно