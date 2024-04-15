Осинцова (Усинцова?) (Тарасова) Матрона Мелентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осинцова (Усинцова?) (Тарасова) Матрона Мелентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Осинцов Устин Иванович

Отец ребёнка: Осинцов (усинцов?) Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1780

Сын: Осинцов (усинцов) Кондратий Иванович

Отец ребёнка: Осинцов (усинцов?) Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Осинцов (усинцов?) Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Осинцов (усинцов) Онисим Иванович

Отец ребёнка: Осинцов (усинцов?) Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Осинцов (усинцов?) Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1794

Сын: Осинцов (усинцов) Архип Иванович

Отец ребёнка: Осинцов (усинцов?) Иван Васильевич

Место жительства
С 1795
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутой переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осинцов (усинцов?) Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Яркуль, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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