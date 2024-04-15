Осинцова (Усинцова?) (Тарасова) Матрона Мелентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1778
Отец ребёнка: Осинцов (усинцов?) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1780
Сын: Осинцов (усинцов) Кондратий Иванович
Отец ребёнка: Осинцов (усинцов?) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Осинцов (усинцов?) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1789
Сын: Осинцов (усинцов) Онисим Иванович
Отец ребёнка: Осинцов (усинцов?) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Осинцов (усинцов?) Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1794
Сын: Осинцов (усинцов) Архип Иванович
Отец ребёнка: Осинцов (усинцов?) Иван Васильевич
Место жительства
С 1795
из Ялуторовского округа Омутинской волости деревни Крутой переехали в Яркуль между 1782 и 1795 гг
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно