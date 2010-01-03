Громов Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1962
Дата смерти03.01.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.10.1989
Сын: Громов Дмитрий Константинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.08.1992
Дочь: Громова Ольга Константиновна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
03.01.2010