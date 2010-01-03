Громов Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громов Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1962

Дата смерти

03.01.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1989

Сын: Громов Дмитрий Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
15.08.1992

Дочь: Громова Ольга Константиновна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
03.01.2010
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