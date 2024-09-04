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(Алгазина) Александра Петровна

Место рождения

Тобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка

Дата рождения

10.03.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

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Крещение
20.03.1911
Крещение
20.03.1911
Стр.29 | 31. | Месяц, число, место рождения: | Декабря пятова числа тысяча девятьсот одиннадцатого года села Седельниково той же волости Тарского уезда Тобольской губернии | ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ... Показать все
Рождение
10.03.1911 ст.

Отец: Алгазин Пётр Максимович

Мать: Алгазина Елизавета Федоровна

Смерть
Неизвестно

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