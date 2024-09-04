(Алгазина) Александра Петровна
Место рожденияТобольская губерния, Тарский уезд, Седельниковская волость, деревня Львовка
Дата рождения10.03.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Крещение
20.03.1911
Стр.29 | 31. | Месяц, число, место рождения: | Декабря пятова числа тысяча девятьсот одиннадцатого года села Седельниково той же волости Тарского уезда Тобольской губернии | ИСТОРИЧЕСКИЙ АРХИВ ОМСКОЙ... Показать все
Рождение
10.03.1911 ст.
Смерть
Неизвестно