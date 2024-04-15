(Котенко) Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.06.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1863 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1X-G?i=644&cc=3511744
Крещение
07.06.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
30.11.1878 ст.
Андрей Григорьевич Гончаренко
Восприемник
10.02.1879 ст.
Филипп Дамианович Будаков
Восприемник
07.01.1880 ст.
Иван Авраамович Лемишенко
Восприемник
04.08.1881 ст.
Наталия Авраамовна (Лемишенко) Горбатенко
Восприемник
29.03.1882 ст.
Мария Павловна (Будакова) Котенко
Восприемник
22.02.1883 ст.
Поликарп Дамианович Будаков
Восприемник
15.11.1887 ст.
Анастасия Павловна (Будакова) Щербакова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно