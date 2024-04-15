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(Котенко) Мария Алексеевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

06.06.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1831 и 1835 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1863 ст.

Отец: Котенко Алексей Филиппович

Мать: Котенко Олимпиада Яковлевна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1X-G?i=644&cc=3511744
Крещение
07.06.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
30.11.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Андрей Григорьевич Гончаренко
Восприемник
10.02.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Филипп Дамианович Будаков
Восприемник
07.01.1880 ст.
Николаевка, Сумська область
Иван Авраамович Лемишенко
Восприемник
04.08.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Наталия Авраамовна (Лемишенко) Горбатенко
Восприемник
29.03.1882 ст.
Николаевка, Сумська область
Мария Павловна (Будакова) Котенко
Восприемник
22.02.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Поликарп Дамианович Будаков
Восприемник
15.11.1887 ст.
Николаевка, Сумська область
Анастасия Павловна (Будакова) Щербакова
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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