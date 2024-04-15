Котенко Олимпиада Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.06.1863 ст.
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Котенко Алексей Филиппович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1X-G?i=644&cc=3511744
Восприемник
11.10.1864 ст.
Пелагея Дмитриевна (Рудоменко) Аршинова
Восприемник
25.09.1867 ст.
Ефросиния Платоновна Сисенко
Восприемник
01.01.1877 ст.
Даниил Григорьевич Гончаренко
Восприемник
17.01.1878 ст.
Ксения Авраамовна Лемишенко
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно