Котенко Олимпиада Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котенко Олимпиада Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1831 и 1835 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1863 ст.

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Котенко Алексей Филиппович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JQ1X-G?i=644&cc=3511744
Восприемник
11.10.1864 ст.
Хотень, Сумська область
Пелагея Дмитриевна (Рудоменко) Аршинова
Восприемник
25.09.1867 ст.
Хотень, Сумська область
Ефросиния Платоновна Сисенко
Восприемник
01.01.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Даниил Григорьевич Гончаренко
Восприемник
17.01.1878 ст.
Николаевка, Сумська область
Ксения Авраамовна Лемишенко
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котенко Алексей Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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