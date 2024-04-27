Ушакова Анастасия (Маремьяна) Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1708
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708
Отец: Ушаков Иван Саввич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1740
Сын: Ушаков Зиновий Максимович
Отец ребёнка: Ушаков Максим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1743
Сын: Ушаков Иван Первый Максимович
Отец ребёнка: Ушаков Максим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1744
Сын: Ушаков Гаврила Максимович
Отец ребёнка: Ушаков Максим Леонтьевич
Рождение ребёнка
1747
Сын: Ушаков Иван Второй Максимович
Отец ребёнка: Ушаков Максим Леонтьевич