Ушакова Анастасия (Маремьяна) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ушакова Анастасия (Маремьяна) Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1708

Пол

Женский

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1708

Отец: Ушаков Иван Саввич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Максим Леонтьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1740

Сын: Ушаков Зиновий Максимович

Отец ребёнка: Ушаков Максим Леонтьевич

Рождение ребёнка
1743

Сын: Ушаков Иван Первый Максимович

Отец ребёнка: Ушаков Максим Леонтьевич

Рождение ребёнка
1744

Сын: Ушаков Гаврила Максимович

Отец ребёнка: Ушаков Максим Леонтьевич

Рождение ребёнка
1747

Сын: Ушаков Иван Второй Максимович

Отец ребёнка: Ушаков Максим Леонтьевич

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