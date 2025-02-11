Томкина Арина Исаева 1833 — найти родственников по фамилии на Familio

Томкина Арина Исаева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1833, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Исай Наумов1807 г.р.
Мать
Матрёна Васильева1810 г.р.
Дети
Кочкарева (Томкина) Александра Дмитриева1855 г.р.
Томкин Дмитрий Дмитриев13.05.1872 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Исай Наумов

Мать: Матрёна Васильева

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

128

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Кочкарева (Томкина) Александра Дмитриева

Отец ребёнка: Томкин Дмитрий Кондратьевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Рождение ребёнка
13.05.1872

Сын: Томкин Дмитрий Дмитриев

Отец ребёнка: Томкин Дмитрий Кондратьевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.05.1872

Сын: Томкин Фёдор Дмитриев

Отец ребёнка: Томкин Дмитрий Кондратьевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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