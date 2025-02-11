Томкина Арина Исаева
женский, родилась 1833, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецИсай Наумов1807 г.р.
МатьМатрёна Васильева1810 г.р.
Дети
Томкин Дмитрий Дмитриев13.05.1872 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Исай Наумов
Мать: Матрёна Васильева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Кочкарева (Томкина) Александра Дмитриева
Отец ребёнка: Томкин Дмитрий Кондратьевич
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
13.05.1872
Отец ребёнка: Томкин Дмитрий Кондратьевич
Рождение ребёнка
13.05.1872
Отец ребёнка: Томкин Дмитрий Кондратьевич
Смерть
Неизвестно