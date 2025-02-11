Офтаев Никифор Петрович 1808 — найти родственников по фамилии на Familio

Офтаев Никифор Петрович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1808, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер 23.07.1873, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Отец
Офтаев Петр Астафьев1765 г.р.
Мать
Офтаева Марфа Захарова1770 г.р.
Супруги
Офтаева Анастасия Евдокимова1824 г.р.
Офтаева Домна1808 г.р.
Дети
(Офтаев) Дарья Никифорова1825 г.р.
(Офтаева) Домна Никифоровна1831 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Офтаев Петр Астафьев

Мать: Офтаева Марфа Захарова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офтаева Анастасия Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офтаева Домна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: (Офтаев) Дарья Никифорова

Мать ребёнка: Офтаева Домна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Офтаева) Домна Никифоровна

Мать ребёнка: Офтаева Домна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Офтаев) Хавронья Никифорова

Мать ребёнка: Офтаева Домна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
20.04.1835
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

№8 ревизии - 27

Рождение ребёнка
1837

Дочь: (Офтаева) Ефросинья Никифорова

Мать ребёнка: Офтаева Анастасия Евдокимова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1846

Сын: Офтаев Антон Никифорович

Мать ребёнка: Офтаева Анастасия Евдокимова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

40

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Кузнецова (Офтаева) Евлампия Никифорова / Евгения Никифорова

Мать ребёнка: Офтаева Анастасия Евдокимова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1853

Сын: Офтаев Прокл Никифоров

Мать ребёнка: Офтаева Анастасия Евдокимова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1856

Сын: Офтаев Максим Никифоров

Мать ребёнка: Офтаева Анастасия Евдокимова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

40

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Юртаева (Офтаева) Ефросинья Никифировна

Мать ребёнка: Офтаева Анастасия Евдокимова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
23.07.1873
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

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