Офтаев Никифор Петрович
мужской, родился 1808, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер 23.07.1873, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
ОтецОфтаев Петр Астафьев1765 г.р.
МатьОфтаева Марфа Захарова1770 г.р.
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Отец: Офтаев Петр Астафьев
Мать: Офтаева Марфа Захарова
Жена: Офтаева Домна
Дочь: (Офтаев) Дарья Никифорова
Мать ребёнка: Офтаева Домна
Дочь: (Офтаева) Домна Никифоровна
Мать ребёнка: Офтаева Домна
Дочь: (Офтаев) Хавронья Никифорова
Мать ребёнка: Офтаева Домна
Дочь: (Офтаева) Ефросинья Никифорова
Мать ребёнка: Офтаева Анастасия Евдокимова
Мать ребёнка: Офтаева Анастасия Евдокимова
Дочь: Кузнецова (Офтаева) Евлампия Никифорова / Евгения Никифорова
Мать ребёнка: Офтаева Анастасия Евдокимова
Мать ребёнка: Офтаева Анастасия Евдокимова
Мать ребёнка: Офтаева Анастасия Евдокимова
Дочь: Юртаева (Офтаева) Ефросинья Никифировна
Мать ребёнка: Офтаева Анастасия Евдокимова