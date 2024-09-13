Безгин Иван Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Безгин Прокофий Ионов
Мать: Кобзева Мария Антонова
Бракосочетание
1879
Жена: Безгина Акилина Ефимовна
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Безгина Марфа Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно