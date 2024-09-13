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Безгин Иван Прокофьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Безгин Прокофий Ионов

Мать: Кобзева Мария Антонова

Бракосочетание
1879

Жена: Безгина Акилина Ефимовна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Безгина Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Дмитриевщина, Рассказовский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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