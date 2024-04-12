Лев Тихонов
Место рождения
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прусакова Евдокия Львовна
Мать ребёнка: Аграфена Егорова
Рождение ребёнка
28.10.1830
Сын: Павел Львов
Мать ребёнка: Аграфена Егорова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Львовна
Мать ребёнка: Аграфена Егорова
Рождение ребёнка
06.11.1835
Сын: Иван Львов
Мать ребёнка: Аграфена Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Егорова
Смерть
Неизвестно