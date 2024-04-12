Лев Тихонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛев Тихонов

Лев Тихонов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1794 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прусакова Евдокия Львовна

Мать ребёнка: Аграфена Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1830

Сын: Павел Львов

Мать ребёнка: Аграфена Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Львовна

Мать ребёнка: Аграфена Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1835

Сын: Иван Львов

Мать ребёнка: Аграфена Егорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Егорова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close