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Иващенко Федор Иванович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Иващенко-Мл. Иван Васильевич

Мать: Евдокия Павловна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1856

Сын: Иващенко Александр Федорович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Корсун Марфа Федоровна

Мать ребёнка: ?

РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь, м/к 1883г / зап.№ 7 / , ГАДО , Ф - 265-1-6 / лист № 159 /.
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Ткаченко Агафия Федоровна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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