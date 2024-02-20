Иващенко Александр Федорович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Иващенко Федор Иванович
Мать: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
15.01.1878
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Смерть
Неизвестно