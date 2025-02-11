Фёдор Кузьмин
мужской, родился 1798, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 1854, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Супруги
Дарья Герасимова1803 г.р.
Дети
Василий Фёдоров1823 г.р.
Корнила Фёдоров1831 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Герасимова
Рождение ребёнка
1823
Сын: Василий Фёдоров
Мать ребёнка: Дарья Герасимова
Рождение ребёнка
1831
Сын: Корнила Фёдоров
Мать ребёнка: Дарья Герасимова
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Мария Фёдорова
Мать ребёнка: Дарья Герасимова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Пётр Фёдоров
Мать ребёнка: Дарья Герасимова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Иван Фёдоров
Мать ребёнка: Дарья Герасимова
Место жительства
1850
Смерть
1854
Место жительства
1858