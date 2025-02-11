Фёдор Кузьмин 1798 — найти родственников по фамилии на Familio

Фёдор Кузьмин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1798, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 1854, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Супруги
Дарья Герасимова1803 г.р.
Дети
Василий Фёдоров1823 г.р.
Корнила Фёдоров1831 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Герасимова

Рождение ребёнка
1823

Сын: Василий Фёдоров

Мать ребёнка: Дарья Герасимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1831

Сын: Корнила Фёдоров

Мать ребёнка: Дарья Герасимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мария Фёдорова

Мать ребёнка: Дарья Герасимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Пётр Фёдоров

Мать ребёнка: Дарья Герасимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1838

Сын: Иван Фёдоров

Мать ребёнка: Дарья Герасимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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Смерть
1854
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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