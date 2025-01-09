Капишникова Василиса Федоровна До 1821 — найти родственников по фамилии на Familio

Капишникова Василиса Федоровна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась До 1821

умерла 27.05.1843 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Супруги
Капишников Осип Самоилович28.10.1810 ст. г.р.
Дети
Капишников Павел Осипович15.12.1838 ст. г.р.
Капишников Кузьма ОсиповичОколо 1841 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
07.01.1838 ст.

Муж: Капишников Осип Самоилович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
15.12.1838 ст.

Сын: Капишников Павел Осипович

Отец ребёнка: Капишников Осип Самоилович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Капишников Кузьма Осипович

Отец ребёнка: Капишников Осип Самоилович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Капишникова (Капишникова) Дарья Осиповна

Отец ребёнка: Капишников Осип Самоилович

Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
27.05.1843 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
29.05.1843 ст.
Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.