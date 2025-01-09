Капишникова Василиса Федоровна
женский, родилась До 1821
умерла 27.05.1843 ст., Старое Грязное, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Супруги
Капишников Осип Самоилович28.10.1810 ст. г.р.
Дети
Капишников Павел Осипович15.12.1838 ст. г.р.
Капишников Кузьма ОсиповичОколо 1841 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
07.01.1838 ст.
Рождение ребёнка
15.12.1838 ст.
Сын: Капишников Павел Осипович
Отец ребёнка: Капишников Осип Самоилович
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Капишников Кузьма Осипович
Отец ребёнка: Капишников Осип Самоилович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Капишникова (Капишникова) Дарья Осиповна
Отец ребёнка: Капишников Осип Самоилович
Смерть
27.05.1843 ст.
Похороны
29.05.1843 ст.