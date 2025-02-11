(Зорькина) Елена Елена/ Ирина Ивановна Около 1890 — найти родственников по фамилии на Familio

(Зорькина) Елена Елена/ Ирина Ивановна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Около 1890

умерла Неизвестно

Отец
Зорькин Иван Кузьмин1865 г.р.
Супруги
Кизирев Павел Акимович/ Ефимович04.01.1893 г.р.
Дети
Кизирев Св-Во 21.04.1939 Чарджоу Петр Уч Вов Павлович20.11.1911 г.р.
Кизирев Михаил Павлович10.01.1914 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Зорькин Иван Кузьмин

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1911

Муж: Кизирев Павел Акимович/ Ефимович

Рождение ребёнка
20.11.1911

Сын: Кизирев Св-Во 21.04.1939 Чарджоу Петр Уч Вов Павлович

Отец ребёнка: Кизирев Павел Акимович/ Ефимович

Рождение ребёнка
10.01.1914

Сын: Кизирев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Кизирев Павел Акимович/ Ефимович

Смерть
Неизвестно

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