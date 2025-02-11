(Зорькина) Елена Елена/ Ирина Ивановна
женский, родилась Около 1890
умерла Неизвестно
ОтецЗорькин Иван Кузьмин1865 г.р.
Супруги
Кизирев Павел Акимович/ Ефимович04.01.1893 г.р.
Дети
Кизирев Св-Во 21.04.1939 Чарджоу Петр Уч Вов Павлович20.11.1911 г.р.
Кизирев Михаил Павлович10.01.1914 г.р.
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Рождение
Около 1890
Отец: Зорькин Иван Кузьмин
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1911
Рождение ребёнка
20.11.1911
Сын: Кизирев Св-Во 21.04.1939 Чарджоу Петр Уч Вов Павлович
Отец ребёнка: Кизирев Павел Акимович/ Ефимович
Рождение ребёнка
10.01.1914
Отец ребёнка: Кизирев Павел Акимович/ Ефимович
Смерть
Неизвестно