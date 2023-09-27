Шамраев Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.01.1915
Сын: Покровский Георгий
Мать ребёнка: Покровская Мария
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
26.04.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Покровская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черёмухина Екатерина
Мать ребёнка: Покровская Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Покровский Александр
Мать ребёнка: Покровская Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Покровская Мария
Смерть
Неизвестно