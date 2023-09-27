Шамраев Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамраев Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.01.1915

Сын: Покровский Георгий

Мать ребёнка: Покровская Мария

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Рождение ребёнка
26.04.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Покровская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черёмухина Екатерина

Мать ребёнка: Покровская Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Покровский Александр

Мать ребёнка: Покровская Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Покровская Мария

Смерть
Неизвестно
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