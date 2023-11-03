Овчинникова Ольга Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Ольга Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1982

Пол

Женский

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1982

Отец: Демин Александр Александрович

Мать: Лоргоктоева Нина Константиновна

Рождение ребёнка
29.09.2008

Сын: Овчинников Артем Евгеньевич

Отец ребёнка: Овчинников Евгений Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овчинников Евгений Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потерило Алексей Алексеевич

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