Парфен
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1753 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1770
Дочь: (Васильева) Варвара Парфеньевна
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
С 1773 по 1778
Сын: Васильев Евсей Парфенович Прокофьевич
Мать ребёнка: Васильева Евдокия Васильевна
Смерть
Неизвестно