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Парфен

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Около 1753 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: (Васильева) Варвара Парфеньевна

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Васильевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
С 1773 по 1778

Сын: Васильев Евсей Парфенович Прокофьевич

Мать ребёнка: Васильева Евдокия Васильевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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