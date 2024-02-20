Бахчисарай Степан Соломонович
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения26.12.1886
Дата смерти02.02.1891
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1886
Отец: Бахчисарай Соломон Иванович
Мать: Мария Елисеевна
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
02.02.1891
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль