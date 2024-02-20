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Бахчисарай Степан Соломонович

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

26.12.1886

Дата смерти

02.02.1891

Пол

Мужской

Отец

1853 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1886

Отец: Бахчисарай Соломон Иванович

Мать: Мария Елисеевна

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
02.02.1891
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
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