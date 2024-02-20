(Татар) Мария Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Татар) Мария Елисеевна

Место рождения

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль

Дата рождения

1862

Дата смерти

09.10.1919

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Татаров Елисей Федорович

Мать: не указана

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Екатерина Соломоновна

Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Вера Соломоновна

Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
26.12.1886

Сын: Бахчисарай Степан Соломонович

Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
11.08.1888

Дочь: Вера Соломоновна

Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1891

Сын: Бахчисарай Мина Соломонович

Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1892

Сын: Бахчисарай-Мл. Антон Соломонович

Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Кириакия Соломоновна

Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1897

Сын: Бахчисарай Иван Соломонович

Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
14.03.1900

Сын: Бахчисарай Константин Соломонович

Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович

Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
09.10.1919
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