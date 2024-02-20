(Татар) Мария Елисеевна
Место рожденияРоссия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Дата рождения1862
Дата смерти09.10.1919
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1862
Отец: Татаров Елисей Федорович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Екатерина Соломоновна
Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Вера Соломоновна
Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
26.12.1886
Сын: Бахчисарай Степан Соломонович
Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
11.08.1888
Дочь: Вера Соломоновна
Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1891
Сын: Бахчисарай Мина Соломонович
Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1892
Сын: Бахчисарай-Мл. Антон Соломонович
Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Кириакия Соломоновна
Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
1897
Сын: Бахчисарай Иван Соломонович
Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Рождение ребёнка
14.03.1900
Сын: Бахчисарай Константин Соломонович
Отец ребёнка: Бахчисарай Соломон Иванович
Россия Ееатеринославская губ.Мариупольский уезд с. Малоянисоль
Смерть
09.10.1919