Ерземазов Василий Иванов 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Ерземазов Василий Иванов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1830, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Иван Петров1797 г.р.
Мать
Федосья Фёдорова1786 г.р.
Супруги
Ерземазова Матрёна Павлова1830 г.р.
Дети
Ерземазов Данила Васильев1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Иван Петров

Мать: Федосья Фёдорова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерземазова Матрёна Павлова

Место жительства
1850
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

146

Рождение ребёнка
1854

Сын: Ерземазов Данила Васильев

Мать ребёнка: Ерземазова Матрёна Павлова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

121

Смерть
Неизвестно

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