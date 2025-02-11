Ерземазов Василий Иванов
мужской, родился 1830, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецИван Петров1797 г.р.
МатьФедосья Фёдорова1786 г.р.
Супруги
Ерземазова Матрёна Павлова1830 г.р.
Дети
Ерземазов Данила Васильев1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Иван Петров
Мать: Федосья Фёдорова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1854
Сын: Ерземазов Данила Васильев
Мать ребёнка: Ерземазова Матрёна Павлова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно