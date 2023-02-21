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(SCOLLON) Jean McCall

Место рождения

Glen Campbell, Indiana, Pennsylvania, USA

Дата рождения

23.06.1905

Дата смерти

03.12.1994

Пол

Женский

Отец

1866 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1905

Отец: Scollon James

Мать: Scollon Isabella

Glen Campbell, Indiana, Pennsylvania, USA
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1935
Место жительства
01.04.1940
Работа или профессия
Неизвестно
Registered Nurse
Смерть
03.12.1994
Victoria County, Texas, USA
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