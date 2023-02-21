(SCOLLON) Jean McCall
Место рожденияGlen Campbell, Indiana, Pennsylvania, USA
Дата рождения23.06.1905
Дата смерти03.12.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1905
Отец: Scollon James
Мать: Scollon Isabella
Glen Campbell, Indiana, Pennsylvania, USA
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1935
Место жительства
01.04.1940
Работа или профессия
Неизвестно
Registered Nurse
Смерть
03.12.1994
Victoria County, Texas, USA