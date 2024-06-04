Попова Александра Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Александра Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1847 г.р.

Дети

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Василий Осипович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871

Сын: Попов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Попов Василий Осипович

Рождение ребёнка
01.03.1888 ст.

Дочь: (Попова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
Ляпуновская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

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