Попова Александра Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Отец ребёнка: Попов Василий Осипович
Рождение ребёнка
01.03.1888 ст.
Дочь: (Попова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно