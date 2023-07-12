Макушин Семен Онуфриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушин Семен Онуфриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: Макушин Онуфрий Георгиевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1824

Дочь: Макушина Ефимия Семеновна

Мать ребёнка: Макушина Анна Евтеевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Макушин Георгий Семенович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макушина Анна Евтеевна

Смерть
Неизвестно
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