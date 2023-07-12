Макушин Семен Онуфриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1807
Отец: Макушин Онуфрий Георгиевич
Рождение ребёнка
20.07.1824
Дочь: Макушина Ефимия Семеновна
Мать ребёнка: Макушина Анна Евтеевна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Макушин Георгий Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макушина Анна Евтеевна
Смерть
Неизвестно