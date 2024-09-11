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Камалова Занфира Сафиновна

Место рождения

Башкортостан Республика, р-н. Дюртюлинский, с. Асяново

Дата рождения

01.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1947

Отец: Камалов Сафа Фазылович

Мать: Камалова Вафия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметшин Ильгиз Тимерханович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1968

Сын: Ахметшин Ильдар Ильгизович

Отец ребёнка: Ахметшин Ильгиз Тимерханович

Рождение ребёнка
29.08.1970

Сын: Ахметшин Ирек Ильгизович

Отец ребёнка: Ахметшин Ильгиз Тимерханович

Рождение ребёнка
10.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметшин Ильгиз Тимерханович

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