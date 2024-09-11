Камалова Занфира Сафиновна
Место рожденияБашкортостан Республика, р-н. Дюртюлинский, с. Асяново
Дата рождения01.01.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1947
Отец: Камалов Сафа Фазылович
Мать: Камалова Вафия
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1968
Сын: Ахметшин Ильдар Ильгизович
Отец ребёнка: Ахметшин Ильгиз Тимерханович
Рождение ребёнка
29.08.1970
Отец ребёнка: Ахметшин Ильгиз Тимерханович
Рождение ребёнка
10.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметшин Ильгиз Тимерханович