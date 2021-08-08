Ахметшин Ильгиз Тимерханович
Место рожденияБашкортостан Республика, р-н. Бураевский, с. Челкаково
Дата рождения04.11.1943
Дата смерти08.08.2021
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1943
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.05.1968
Сын: Ахметшин Ильдар Ильгизович
Мать ребёнка: Камалова Занфира Сафиновна
Рождение ребёнка
29.08.1970
Мать ребёнка: Камалова Занфира Сафиновна
Рождение ребёнка
10.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Камалова Занфира Сафиновна
Смерть
08.08.2021