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Ахметшин Ильгиз Тимерханович

Место рождения

Башкортостан Республика, р-н. Бураевский, с. Челкаково

Дата рождения

04.11.1943

Дата смерти

08.08.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1943

Отец: Ахметшин Тимерхан

Мать: (Ахметшина) Зульфия Шакирьяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Камалова Занфира Сафиновна

Рождение ребёнка
20.05.1968

Сын: Ахметшин Ильдар Ильгизович

Мать ребёнка: Камалова Занфира Сафиновна

Рождение ребёнка
29.08.1970

Сын: Ахметшин Ирек Ильгизович

Мать ребёнка: Камалова Занфира Сафиновна

Рождение ребёнка
10.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Камалова Занфира Сафиновна

Смерть
08.08.2021

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