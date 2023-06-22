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Заикаев Федот Иванович

Место рождения

Избище, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

Около 1803

Дата смерти

03.11.1881 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Избище, Чайкинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заикаев Захар Федотович

Мать ребёнка: Заикаева Ульяна Фомична

Избище, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Заикаева Ульяна Фомична

Рождение ребёнка
27.06.1843 ст.

Сын: Заикаев Пётр Федотович

Мать ребёнка: Заикаева Ульяна Фомична

Избище, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
03.11.1881 ст.
Избище, Чайкинская волость, Себежский уезд

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