Заикаев Федот Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1803
Дата смерти03.11.1881 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Заикаева Ульяна Фомична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Заикаева Ульяна Фомична
Рождение ребёнка
27.06.1843 ст.
Мать ребёнка: Заикаева Ульяна Фомична
Смерть
03.11.1881 ст.