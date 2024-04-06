Басова Матрена Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.03.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.02.1926
Дочь: (Басова) Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Басов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
22.06.1928
Сын: Басов Георгий Григорьевич
Отец ребёнка: Басов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
27.02.1930
Сын: Басов Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Басов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
17.04.1932
Сын: Басов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Басов Григорий Николаевич
Рождение ребёнка
12.01.1936
Отец ребёнка: Басов Григорий Николаевич
Смерть
28.03.1962