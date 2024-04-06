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Басова Матрена Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.03.1962

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Басов Григорий Николаевич

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
04.02.1926

Дочь: (Басова) Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Басов Григорий Николаевич

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
22.06.1928

Сын: Басов Георгий Григорьевич

Отец ребёнка: Басов Григорий Николаевич

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
27.02.1930

Сын: Басов Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Басов Григорий Николаевич

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
17.04.1932

Сын: Басов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Басов Григорий Николаевич

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
12.01.1936

Сын: Басов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Басов Григорий Николаевич

Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
28.03.1962
Бобровка, Аромашевский муниципальный район, Тюменская область

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