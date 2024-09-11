(Новосёлова) Евдокия Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новосёлова) Евдокия Михайлова

Место рождения

Зяблицево

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1856 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новосёлов Михаил Николаев

Мать: Новосёлова Дарья Афанасьева

Восприемник
04.03.1896 ст.
Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница на крещении Анастасии Матвеевой Зыковой. Родители младенца: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крестьянин состоящий в военной службе рядовой Матвей Тимофеев Зыков и законная же... Показать все
Восприемник
28.05.1903 ст.
Илеть, Параньгинский муниципальный район, Республика Марий Эл
Восприемница (того же починка крестьянская девица Евдокия Михайлов Новосёлова) на крещении Федосии Карповой Михеевой. Родители младенца: починка Зяблицевского крестьянин Карп Поликарпов Михеев и зако... Показать все
Смерть
Неизвестно

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