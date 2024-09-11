(Новосёлова) Евдокия Михайлова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Восприемник
04.03.1896 ст.
Восприемница на крещении Анастасии Матвеевой Зыковой. Родители младенца: Хлебниковской волости, починка Зяблицевского крестьянин состоящий в военной службе рядовой Матвей Тимофеев Зыков и законная же... Показать все
Восприемник
28.05.1903 ст.
Восприемница (того же починка крестьянская девица Евдокия Михайлов Новосёлова) на крещении Федосии Карповой Михеевой. Родители младенца: починка Зяблицевского крестьянин Карп Поликарпов Михеев и зако... Показать все
Смерть
Неизвестно