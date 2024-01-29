Давыдова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Михайло Егорович

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: (Давыдова) Матрена Михайловна

Отец ребёнка: Давыдов Михайло Егорович

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: (Давыдова) Евгенья Михайловна

Отец ребёнка: Давыдов Михайло Егорович

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Давыдов Трофим Михайлович

Отец ребёнка: Давыдов Михайло Егорович

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Давыдов Григорий Михайлович

Отец ребёнка: Давыдов Михайло Егорович

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Давыдов Семен Михайлович

Отец ребёнка: Давыдов Михайло Егорович

Кошкарагай, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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