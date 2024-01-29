Давыдова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: (Давыдова) Матрена Михайловна
Отец ребёнка: Давыдов Михайло Егорович
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: (Давыдова) Евгенья Михайловна
Отец ребёнка: Давыдов Михайло Егорович
Рождение ребёнка
Около 1831
Сын: Давыдов Трофим Михайлович
Отец ребёнка: Давыдов Михайло Егорович
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Давыдов Григорий Михайлович
Отец ребёнка: Давыдов Михайло Егорович
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Давыдов Михайло Егорович
Смерть
Неизвестно