Жила Дарья Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Жила Прокофий Прокофьевич
Отец ребёнка: Жила Прокофий Иосифович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Жила Прокофий Иосифович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Жила Прокофий Иосифович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Жила Параскева Прокофьевна
Отец ребёнка: Жила Прокофий Иосифович
Смерть
После 1858