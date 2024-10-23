Жила Дарья Захаровна 1783 — найти родственников по фамилии на Familio
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Жила Дарья Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Жила Прокофий Прокофьевич

Отец ребёнка: Жила Прокофий Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Жила Антоний Прокофьевич

Отец ребёнка: Жила Прокофий Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Жила Алексей Прокофьевич

Отец ребёнка: Жила Прокофий Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Жила Параскева Прокофьевна

Отец ребёнка: Жила Прокофий Иосифович

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1858
Покровское, Чернігівська область

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