Пётр Михайлов 1831 — найти родственников по фамилии на Familio

Пётр Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1831, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анна Петрова1805 г.р.
Отец
Михаил Фадеев1802 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Палит Петров1853 г.р.
Савельева / Лешина Матрёна Петрова1854 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Михаил Фадеев

Мать: Анна Петрова

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Место жительства
1835
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

39

Место жительства
1850
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Место жительства
1853
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Военная служба
1853
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Призыв на военную службу
1853
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Поступил в рекруты

Рождение ребёнка
1853

Сын: Палит Петров

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Савельева / Лешина Матрёна Петрова

Мать ребёнка: ?

Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

30

Смерть
Неизвестно

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