Пётр Михайлов
мужской, родился 1831, Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнна Петрова1805 г.р.
ОтецМихаил Фадеев1802 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Палит Петров1853 г.р.
Савельева / Лешина Матрёна Петрова1854 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Михаил Фадеев
Мать: Анна Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Место жительства
1835
Место жительства
1850
Место жительства
1853
Военная служба
1853
Призыв на военную службу
1853
Рождение ребёнка
1853
Сын: Палит Петров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Савельева / Лешина Матрёна Петрова
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно