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Воронова (Батанина) Домника

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

04.01.1891

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1891

Отец: Батанинъ Семенъ

Мать: Батанина Александра

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
12.02.1910

Муж: Вороновъ Степанъ

Рождение ребёнка
25.01.1911

Дочь: Воронова Анна

Отец ребёнка: Вороновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.09.1912

Сын: Вороновъ Михаилъ

Отец ребёнка: Вороновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.04.1914

Сын: Вороновъ Иванъ

Отец ребёнка: Вороновъ Степанъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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