Воронова (Батанина) Домника
Место рождения
Дата рождения04.01.1891
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1891
Отец: Батанинъ Семенъ
Мать: Батанина Александра
Бракосочетание
12.02.1910
Муж: Вороновъ Степанъ
Рождение ребёнка
25.01.1911
Дочь: Воронова Анна
Отец ребёнка: Вороновъ Степанъ
Рождение ребёнка
26.09.1912
Сын: Вороновъ Михаилъ
Отец ребёнка: Вороновъ Степанъ
Рождение ребёнка
01.04.1914
Сын: Вороновъ Иванъ
Отец ребёнка: Вороновъ Степанъ